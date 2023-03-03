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Reuters: ЕС введет санкции против Китая, если узнает о поставках оружия России

Евгений Силаев
В мире
Reuters: ЕС введет санкции против Китая, если узнает о поставках оружия России
Фото: shutterstock

Европейский Союз (ЕС) намерен ввести санкции в отношении Китая, если найдет подтверждение поставкам оружия в Россию. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в руководстве ЕС.

— Это будет последней красной линией, если Китай будет поставлять оружие России. ЕС ответит санкциями, — цитирует источника агентство.

Накануне стало известно, что США прорабатывают вопрос введения санкций против Китая в случае поставок оружия в Россию. Американская сторона пытается заручиться поддержкой в G7, однако без особых успехов.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в свою очередь пригрозил Китаю «агрессивными мерами» в ответ на возможные поставки Пекином оружия в Москву.

24 февраля Китай опубликовал принципы разрешения украинского кризиса, включающие 12 пунктов. В первом из них говорится, что «должны быть эффективно гарантированы суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран».

После публикации инициативы западные политики начали публично критиковать мирный план Китая. Политолог Сергей Маркелов рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», в чем причина такой реакции.

Оружие Евросоюз (ЕС) Санкции Россия Китай
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