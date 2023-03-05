Дом на 243 квартиры по реновации построят в Северном Тушине

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, улица Героев Панфиловцев, 39к2 Карта всех событий

Дом на 243 квартиры для участников программы реновации построят на улице Героев-Панфиловцев в Северном Тушине. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

— Всего запроектировано 243 квартиры. Из них 128 будут однокомнатными, 50 — двухкомнатными и 65 — трехкомнатными. Важно, что некоторые квартиры приспособят для жителей с ограниченными возможностями здоровья, — заявила она.

В жилой части новостройки разместится вестибюль с двойным тамбуром, колясочной и помещением для уборочного инвентаря. Здание будет оборудовано подземным паркингом. Въезд и выезд на стоянку организуют по двухпутной прямолинейной рампе.

Возле новостройки сделают проезды, тротуары, оборудуют места для отдыха, игровые и спортивные площадки, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Свыше 40 тысяч столичных семей из 647 домов переехали или начинают переселение в рамках программы реновации. Наибольшее количество москвичей стали обладателями новых квартир на юго-востоке города — 5,9 тысячи семей, на севере — 4,8 тысячи семей, на западе — 4,7 тысячи семей.

Депутат Мосгордумы Александр Козлов заявил, что действующая в столице программа реновации дала возможность в 2022 году предоставить новое жилье 37 тысячам горожан. В прошлом году началось переселение 69 новостроек по реновации, напомнил парламентарий. Реализация такой программы ускорилась в 14 районах города.