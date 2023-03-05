В Музее Победы наградили активных волонтеров

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы прошла церемония награждения волонтеров — участников музейных проектов. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщили в пресс-службе учреждения.

Торжественное мероприятие прошло 4 марта, в день рождения Музея Победы. На церемонию пригласили волонтеров самых разных возрастных групп.

— Мы наградили 15 самых активных волонтеров, которые принимают участие в наших мероприятиях, — сообщила координатор Волонтерского центра Музея Победы Елена Кизякова.

По ее словам, добровольцы стали важной частью работы музея. В частности, они помогали проводить выставки, мастер-классы, кинофестивали и квесты, а также презентации фильмов и книг.

В Музее Победы стартовал «Открытый лекторий», организованный в рамках подготовки к ежегодной акции «Диктант Победы». Первая лекция цикла была посвящена Ржевской битве, ее прочитал руководитель интернет-проекта «Я помню» Артем Драбкин.

Музей Победы также анонсировал цикл онлайн-мероприятий, посвященных 8 Марта. Все желающие смогут узнать о женщинах-героях, приближавших победу в Великой Отечественной войне.