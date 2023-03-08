Путин заявил о столкновении России с прямыми угрозами своей безопасности

Фото: Администрация президента РФ

Россия столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности и суверенитету. Об этом в среду, 8 марта, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на вручении государственных наград россиянкам за их выдающиеся заслуги.

— Мы видим множество примеров отваги и решимости, мужества, готовности отстаивать правду, защищать людей и само будущее нашего государства — такое будущее, которое нужно именно нам самим, — отметил глава государства.

По словам Путина, все лучшие качества человека проявляются именно в момент вызовов и испытаний, передает ТАСС.

Недавно журнал Минобороны «Военная мысль» сообщил, что в России создают новый вид военных операций с применением ядерного оружия для защиты от США.

Комментируя данную публикацию, военный эксперт Владимир Литовкин рассказал «Вечерней Москве», что США пытаются достичь преимущества в стратегических вооружениях, чтобы доминировать над Россией. На это указывает развертывание глобальной системы ПРО фактически по периметру российской границы. На фоне этого угроза американской агрессии вполне реальна.