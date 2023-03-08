Прокуратура Москвы взяла на контроль инцидент на Липецкой улице

Фото: Telegram / Прокуратура Москвы

Москва, Липецкая улица, 14к1 Карта всех событий

Нагатинская межрайонная прокурора взяла на контроль расследование инцидента на Липецкой улице. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 8 марта.

По ее словам, инцидент произошел в ванной комнате. Пострадавшему жильцу оказывается необходимая помощь.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в доме 14, корпус 1, по Липецкой улице. В результате произошедшего пострадал один человек, а окна на первом и втором этажах здания оказались выбиты. На место отправились экстренные службы. Возгорания не последовало.

Позднее в Мосгазе сообщили, что причиной произошедшего стало неосторожное обращение с газовым оборудованием. Необходимые осмотры проводились в ноябре 2022 года.