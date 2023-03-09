Двух закладчиков с крупной партией героина задержали на юго-востоке Москвы

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Москва, Окская улица Карта всех событий

На юго-востоке столицы полиция задержала двух наркоторговцев с крупной партией героина. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УНК ГУ МВД России по городу в четверг, 9 марта.

По данным ведомства, злоумышленников задержали на Окской улице. При себе у них были шесть пакетов с неизвестным веществом. Также при досмотре автомобиля ВАЗ-2107, на котором передвигались подозреваемые, правоохранители обнаружили 32 свертка с той же субстанцией. Позже экспертиза показала, что в упаковках находился героин, общий вес которого составил 90 граммов.

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Следствие установило, что 20-летние уроженцы ближнего зарубежья планировали сбыть наркотики через тайники-закладки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Фигурантов заключили под стражу. Им грозит до двадцати лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Другая история, связанная с запрещенными веществами, произошла на юго-востоке Москвы. Полицейские задержали наркокурьера и поставщика и изъяли у них около 17 килограммов марихуаны.