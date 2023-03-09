Образовательная выставка «Навигатор поступления» начнется в Москве 11 марта

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Москва, Краснопресненская набережная, 12 Карта всех событий

В Центре Международной торговли 11 и 12 марта с 10:00 до 19:00 пройдет образовательная выставка «Навигатор поступления». Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента СМИ и рекламы.

В крупнейшей в России образовательной выставке примут участие более 50 российских вузов и колледжей. Участие в выставке для всех гостей будет бесплатным.

Посетителей ждут мастер-классы и консультации от экспертов, которые помогут абитуриентам подготовиться к выпускным экзаменам и определиться с выбором профессии. Сам центр расположен по следующему адресу: Краснопресненская набережная, дом 12.

В конце февраля лучшие московские педагоги записали видеоразборы заданий Единого государственного экзамена для одиннадцатиклассников, их можно найти в библиотеке Московской электронной школы. Там уже размещено свыше 200 видеоразборов заданий по 14 дисциплинам.

В прошлом году среди выпускников столичных университетов больше всего было экономистов, юристов, программистов, разработчиков и педагогов. Помимо этого, в прошлом году был зафиксирован прирост абитуриентов, которые поступали на обучение прикладным наукам.