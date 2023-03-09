Рублево-Архангельская линия соединит «Деловой центр» с западом Москвы

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Москва, Большая кольцевая линия, метро Деловой центр Карта всех событий

Одним из перспективных вариантов строительства Рублево-Архангельской линии московского метрополитена является включение в ее состав станций «Деловой центр» и «Шелепиха». Об этом в четверг, 9 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Однако из-за реализации подобного решения указанные станции будут закрыты для проведения работ. Ведомство подчеркивает, что в настоящее время «план производства работ еще не готов», в связи с чем обсуждать сроки и изменение режима работы отдельных участков метро пока преждевременно.

Рублево-Архангельская — проектное название новой линии московского метро, которая пройдет из центральной части города в западном направлении. Открытие линии запланировано на 2027 год, передает РБК.

Мэр Москвы Сергей Собянин 1 марта открыл движение по всей БКЛ. Глава города назвал данное событие историческим не только для метро, но и для всей столицы.

Открытие Большого кольца повлияет на всю транспортную инфраструктуру города. Всего за десять с небольшим лет в городе создали самую крупную подземную магистраль в мире. Как изменится жизнь горожан после открытия БКЛ — в материале «Вечерней Москвы».