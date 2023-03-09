Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Рублево-Архангельская линия соединит «Деловой центр» с западом Москвы

Евгений Жуков
Город
Рублево-Архангельская линия соединит «Деловой центр» с западом Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, Большая кольцевая линия, метро Деловой центр Карта всех событий

Одним из перспективных вариантов строительства Рублево-Архангельской линии московского метрополитена является включение в ее состав станций «Деловой центр» и «Шелепиха». Об этом в четверг, 9 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Однако из-за реализации подобного решения указанные станции будут закрыты для проведения работ. Ведомство подчеркивает, что в настоящее время «план производства работ еще не готов», в связи с чем обсуждать сроки и изменение режима работы отдельных участков метро пока преждевременно.

Рублево-Архангельская — проектное название новой линии московского метро, которая пройдет из центральной части города в западном направлении. Открытие линии запланировано на 2027 год, передает РБК.

Мэр Москвы Сергей Собянин 1 марта открыл движение по всей БКЛ. Глава города назвал данное событие историческим не только для метро, но и для всей столицы.

Открытие Большого кольца повлияет на всю транспортную инфраструктуру города. Всего за десять с небольшим лет в городе создали самую крупную подземную магистраль в мире. Как изменится жизнь горожан после открытия БКЛ — в материале «Вечерней Москвы».

Транспорт Москва Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американские СМИ задались вопросом: а не пора ли подумать о достойном — для США — выходе из войны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эксперимент продолжается: в семье Тепляковых родился еще один малыш, восьмой по счету

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Меньше работаем, больше отдыхаем: как реформа о пятидневной рабочей неделе изменила жизнь населения

Александр Лосото
Александр Лосото

Со следующего учебного года в России будут готовить юристов для лечебных учреждений

Евгений Марчелли
Евгений Марчелли

Театр Моссовета готовит к столетнему юбилею новые спектакли

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Добрые плоды просвещения

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Зачем нужен закон, упрощающий оформление на работу детей от 14 лет?

Все мнения
О проекте