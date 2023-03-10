Приднестровье призвало Совбез ООН рассмотреть предотвращенный в республике теракт

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Министерство иностранных дел (МИД) Приднестровской Молдавской республики (ПМР) призвало Совбез ООН инициировать обсуждение теракта, предотвращенного 9 марта в Тирасполе. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что письмо в Совбез ООН написано от имени президента республики Вадима Красносельского. Республика просит инициировать обсуждение теракта с целью «обеспечения надлежащих условий для безопасности всех жителей Приднестровья», отмечается на сайте МИД.

О предотвращении покушения на главу ПМР Красносельского стало известно 9 марта. В Министерстве государственной безопасности отчитались о задержании подозреваемых в совершении преступлений.

Отмечается, что они действовали по заданию Службы безопасности Украины. Прокурор республики Анатолий Гурецкий добавил, что диверсия готовилась в центре Тирасполя с использованием заминированного автомобиля. Помимо ликвидации руководителей ПМР, подозреваемые рассчитывали на большое число жертв среди мирных жителей.