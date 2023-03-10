Пенсионер ранил топором двух человек в парке на севере Москвы
На севере города пенсионер поссорился с двумя мужчинами и напал на них с топором. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 10 марта.
По ее словам, все произошло в парке около улицы Новая Ипатовка. В результате инцидента мужчину 1957 года рождения госпитализировали. Еще одной жертве нападения медицинскую помощь оказали на месте и отпустили домой.
65-летнего подозреваемого задержали.
— Прокуратура Северного административного округа контролирует выяснение обстоятельств произошедшего, а также следит за привлечением виновного к ответственности, — резюмировала Нефедова.
Еще одно нападение с топором произошло в Подмосковье. Иностранец поссорился с соседом и зарубил его ударом топором по шее.