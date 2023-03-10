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Приметы и советы

Пенсионер ранил топором двух человек в парке на севере Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Пенсионер ранил топором двух человек в парке на севере Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, улица Новая Ипатовка Карта всех событий

На севере города пенсионер поссорился с двумя мужчинами и напал на них с топором. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 10 марта.

По ее словам, все произошло в парке около улицы Новая Ипатовка. В результате инцидента мужчину 1957 года рождения госпитализировали. Еще одной жертве нападения медицинскую помощь оказали на месте и отпустили домой.

Пенсионер ранил топором двух человек в парке на севере Москвы Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

65-летнего подозреваемого задержали.

— Прокуратура Северного административного округа контролирует выяснение обстоятельств произошедшего, а также следит за привлечением виновного к ответственности, — резюмировала Нефедова.

Еще одно нападение с топором произошло в Подмосковье. Иностранец поссорился с соседом и зарубил его ударом топором по шее.

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