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Расписание поездов на Ленинградском направлении изменится 11 и 12 марта

Полина Пашкина
Город
Расписание поездов на Ленинградском направлении изменится 11 и 12 марта
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва
Ленинградское направление, станция Крюково Карта всех событий

Расписание движения поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится 11 и 12 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании в пятницу, 10 марта.

В связи с проведением работ по реконструкции станции Крюково два пригородных поезда по направлениям Москва — Крюково и обратно отменят. На участке Москва — Тверь (Конаково) электрички будут следовать по измененному расписанию.

Корректировки в графике движения поездов связаны с проведением работ по модернизации инфраструктуры на станции Крюково. Их организовали в рамках подготовки к запуску третьего маршрута МЦД, передает Telegram-канал «Московско-Тверская ППК». Пассажиров просят заранее планировать свои поездки с учетом внесенных в расписание изменений.

С 5 марта в график движения пригородных поездов на Ленинградском направлении внесли дополнительные изменения. Часть электричек отменена, еще у нескольких скорректировали расписание. Некоторые поезда следуют от (до) станций «Химки» и «Сходня».

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