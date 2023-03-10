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Уголовное дело возбуждено по факту нападения пенсионера на двух мужчин в парке на севере Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту нападения пенсионера на двух мужчин в парке на севере Москвы
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве
Москва, улица Новая Ипатовка Карта всех событий

По факту нападения пенсионера с топором на двух мужчин в столичном парке возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 10 марта.

По ее словам, уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Сотрудники ведомства допрашивают подозреваемого и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Уголовное дело возбуждено по факту нападения пенсионера на двух мужчин в парке на севере Москвы Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Преступление, о котором идет речь, произошло в парке около улицы Новая Ипатовка. Пенсионер 1957 года рождения поссорился с двумя мужчинами и напал на них с топором. В результате одного из пострадавших госпитализировали, второму оказали медицинскую помощь на месте.

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