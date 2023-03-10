Роскомнадзор заблокировал доступ к музыкальному сервису Last.fm

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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту музыкального онлайн-сервиса Last.fm. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ограничения связаны с распространением сервисом недостоверной общественно значимой информации. Роскомнадзор направил в адрес американского музыкального портала три требования об удалении нескольких материалов с 2023 года.

Ведомство сообщало о необходимости удаления с сайта материалов, которые содержат недостоверную общественно значимую информацию и сведений, дискредитирующих Вооруженные силы России, передает РИА Новости.

Администрация Last.fm, как уточняется, проигнорировала предъявленные требования. В связи с этим Роскомнадзор ограничил доступ к сайту и мобильным приложениям сервиса на территории России.

Музыкальный портал Last.fm функционирует с 2002 года. Он подбирает для пользователей музыку, основываясь на их предпочтениях.

Ведомство также заблокировало фотобанк Shutterstock. В пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что интернет-ресурс неоднократно публиковал деструктивные материалы.