Американский ветеран заявил, что у России есть «много сюрпризов» для украинцев

Фото: Минобороны РФ

Западу не стоит недооценивать российскую армию в рамках конфликта на Украине. Такое мнение высказал американский инструктор украинских военных Эрик в интервью изданию Newsweek.

Газета взяла интервью у пожелавшего остаться анонимным 26-летнего ветерана Соединенных Штатов по имени Эрик, который около года тренирует бойцов Вооруженных сил Украины на их территории.

— Я имел дело с русскими с 1989 года. Они обладают стойкостью и упорством. Я уверен, что у них осталось еще много сюрпризов, — сказал он в интервью.

Также американский ветеран отметил, что западные СМИ опрометчиво недооценивают боеспособность российской армии. Эрик также указал на то, что многие политики заявляют о неизбежности проигрыша России. По его словам, несмотря на подобные высказывания, украинские войска испытывают серьезные трудности.

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