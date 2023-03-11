Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Американский ветеран заявил, что у России есть «много сюрпризов» для украинцев

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Американский ветеран заявил, что у России есть «много сюрпризов» для украинцев
Фото: Минобороны РФ

Западу не стоит недооценивать российскую армию в рамках конфликта на Украине. Такое мнение высказал американский инструктор украинских военных Эрик в интервью изданию Newsweek.

Газета взяла интервью у пожелавшего остаться анонимным 26-летнего ветерана Соединенных Штатов по имени Эрик, который около года тренирует бойцов Вооруженных сил Украины на их территории.

— Я имел дело с русскими с 1989 года. Они обладают стойкостью и упорством. Я уверен, что у них осталось еще много сюрпризов, — сказал он в интервью.

Также американский ветеран отметил, что западные СМИ опрометчиво недооценивают боеспособность российской армии. Эрик также указал на то, что многие политики заявляют о неизбежности проигрыша России. По его словам, несмотря на подобные высказывания, украинские войска испытывают серьезные трудности.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что гиперзвуковые комплексы «Кинжал» являются самыми быстрыми устройствами, которые не способна сбить ни одна система ПВО в мире.

Украина Спецоперации Армия Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дерзайте, не бойтесь

Екатерина Игнатова
Екатерина Игнатова

Уделяем особое внимание спорту: как меняется района Марьина Роща

Никита Миронов
Никита Миронов

Басаев их заждался: почему Украина перешла к тактике террора

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Уже не как предчувствие — как данность: вышел новый трейлер фильма «Вызов»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американские СМИ задались вопросом: а не пора ли подумать о достойном — для США — выходе из войны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эксперимент продолжается: в семье Тепляковых родился еще один малыш, восьмой по счету

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Меньше работаем, больше отдыхаем: как реформа о пятидневной рабочей неделе изменила жизнь населения

Все мнения
О проекте