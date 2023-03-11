«Ждет этих же подачек»: Собчак и Манучаров вступили в перепалку из-за Урганта

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Телеведущие Ксения Собчак и Вячеслав Манучаров вступили в перепалку из-за шоумена Ивана Урганта.

По мнению Собчак, критика ведущего шоу «Эмпатия Манучи» в адрес Урганта связана с желанием занять кресло на Первом канале.

— Вячеслав, клеймящий уехавших за западными подачками, ждет этих же подачек, но только на родине. Манучаров предрекает Урганту эмиграцию в Израиль, чтобы официально освободить слот под шоу Вячеслава. Но нет. Кто был никем, тот стать всем не может, — высказалась телеведущая на YouTube-канале «Осторожно, новости».

Манучаров ответил на слова журналистки. Он в резкой форме охарактеризовал ее способности в профессии и раскритиковал за желание наживы.

— Я высказываю смело свою позицию относительно Урганта, Познера и кого угодно. Не потому, что я хочу занять их место на Первом канале, а потому, что искренне так думаю. Хотя я понимаю, что в вашей картине мира это возможно только ради наживы и теплого места, — написал журналист в Telegram-канале.

Он намекнул, что Собчак далеко до его уровня, так как он работал на всех каналах, у него за плечами десять шоу и две премии ТЭФИ.

В конце февраля Иван Ургант в привычной для себя ироничной манере решил ответить на выпад режиссера Эдуарда Боякова, высказавшего мнение об антироссийских взглядах шоумена.