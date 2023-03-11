Пожар в цехе по производству пластика в Подмосковье ликвидировали

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Московская область, Рузский городской округ, посёлок Колюбакино, улица Майора Алексеева, 29 Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание в цехе по производству пластика в Московской области. Об этом в субботу, 11 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным РИА Новости, пожар ликвидировали в 06:03 по московскому времени.

Ночью 11 марта цех по производству пластика загорелся в поселке Колюбакино Рузского городского округа в Подмосковье на площади пяти тысяч квадратных метров, обрушилась кровля здания на площади 3500 «квадратов». Возгорание случилось на улице Майора Алексеева, 29, строение 101.

Позже пожарные локализовали возгорание.

Областная прокуратура начала устанавливать причины произошедшего. Организованы надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, в том числе о пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.