«Спартак» вырвал победу у «Факела» и приблизился к «Зениту» в таблице РПЛ

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Московский «Спартак» победил воронежский «Факел» и приблизился к петербургскому «Зениту» в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Встреча клубов состоялась на стадионе «Открытие Банк Арена» в субботу, 11 марта.

Футболисты столичного клуба одержали победу со счетом 3:2 в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Дублем в составе хозяев отметился Квинси Промес. Победный мяч на 87-й минуте забил вышедший на замену Кристофер Мартинс. Хызыр Аппаев и Реда Рабеи отличились в составе «Факела».

4 марта игроки столичного клуба «Спартак» и екатеринбургского «Урала» сыграли вничью в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. Перед началом встречи символический удар по мячу нанесла олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова.

В этот же день футболист Артем Дзюба забил дебютный мяч в составе «Локомотива». Контракт с командой спортсмен подписал в начале февраля. Это первый гол для 34-летнего игрока с 22 августа 2022 года.

27 февраля «Спартак» обыграл «Локомотив» и сумел выйти в полуфинал пути РПЛ Кубка России по футболу. Ответный матч состоялся на стадионе «Открытие Арена».