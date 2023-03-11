Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Спартак» вырвал победу у «Факела» и приблизился к «Зениту» в таблице РПЛ

Евгений Жуков
Спорт
«Спартак» вырвал победу у «Факела» и приблизился к «Зениту» в таблице РПЛ
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Московский «Спартак» победил воронежский «Факел» и приблизился к петербургскому «Зениту» в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Встреча клубов состоялась на стадионе «Открытие Банк Арена» в субботу, 11 марта.

Футболисты столичного клуба одержали победу со счетом 3:2 в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Дублем в составе хозяев отметился Квинси Промес. Победный мяч на 87-й минуте забил вышедший на замену Кристофер Мартинс. Хызыр Аппаев и Реда Рабеи отличились в составе «Факела».

4 марта игроки столичного клуба «Спартак» и екатеринбургского «Урала» сыграли вничью в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. Перед началом встречи символический удар по мячу нанесла олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова.

В этот же день футболист Артем Дзюба забил дебютный мяч в составе «Локомотива». Контракт с командой спортсмен подписал в начале февраля. Это первый гол для 34-летнего игрока с 22 августа 2022 года.

27 февраля «Спартак» обыграл «Локомотив» и сумел выйти в полуфинал пути РПЛ Кубка России по футболу. Ответный матч состоялся на стадионе «Открытие Арена».

Спорт Футбол ФК «Спартак»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дерзайте, не бойтесь

Екатерина Игнатова
Екатерина Игнатова

Уделяем особое внимание спорту: как меняется района Марьина Роща

Никита Миронов
Никита Миронов

Басаев их заждался: почему Украина перешла к тактике террора

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Уже не как предчувствие — как данность: вышел новый трейлер фильма «Вызов»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американские СМИ задались вопросом: а не пора ли подумать о достойном — для США — выходе из войны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эксперимент продолжается: в семье Тепляковых родился еще один малыш, восьмой по счету

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Меньше работаем, больше отдыхаем: как реформа о пятидневной рабочей неделе изменила жизнь населения

Все мнения
О проекте