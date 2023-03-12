FA: Конфликт на Украине выявил слабость оборонного комплекса Европы

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Конфликт на Украине выявил слабость европейской оборонной промышленности и ее зависимость от Соединенных Штатов. Такое мнение высказали обозреватели издания Foreign Affairs Макс Брегманн и София Беш.

— Конфликт на Украине выявил ужасающее состояние европейской обороны. Последние два десятилетия Европа недостаточно инвестировала в армию, а те небольшие средства, что все же выделялись, имели целью создание гуманитарных, противоповстанческих и контртеррористических миссий вдали от дома, — говорится в статье.

По словам авторов материала, ответственность за это лежит на всем Западе — Евросоюзе, США и Североатлантическом альянсе. Из-за сегодняшней обстановки некоторые аспекты оборонного комплекса претерпели изменения, но в них нет ничего кардинального, так как основные проблемы остались без внимания.

Кроме того, ситуация только ухудшилась. Западные страны отправили киевскому режиму много вооружений, из-за чего их арсеналы опустели.

Помимо всего прочего, по словам обозревателей, на оборонный комплекс в Европе оказывает давление Америка. ВПК США получает выгоду, подписывая с Евросоюзом контракты, из-за которых европейские комплексы теряют свою мощность, отметили журналисты в публикации.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель предложил европейским странам участвовать в общих закупках оружия. По его словам, в результате ЕС сможет поставить больше оружия Украине. О том, возможен ли такой сценарий и получится ли у блока нарастить поставки благодаря более слаженным действиям, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.