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Синоптик Шувалов спрогнозировал дожди в Москве на следующей неделе

Игорь Синельников
Араз Салехов

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Синоптик Шувалов спрогнозировал дожди в Москве на следующей неделе
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

На следующей неделе в столице ожидаются осадки в виде дождя. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— У нас и солнышко будет, и дожди. Думаю, дождя стоит ждать в четверг. Сугробы к концу следующей недели основательно просядут, — сказал он.

Согласно его прогнозу, со вторника по субботу снега ожидать не стоит, поскольку в эти дни будут идти дожди.

Шувалов также рассказал, что 11–12 марта в столице ожидаются резкие перепады температуры и атмосферного давления. По его словам, в середине марта смена погоды в столичном регионе может происходить почти ежедневно по причине ускорившихся атмосферных процессов над Русской равниной.

Также собеседник «ВМ» анонсировал приход новых холодов: после следующей недели, считает Шувалов, в город вернутся минусовые температуры. Также он сказал, что скачки атмосферного давления прекратятся со следующей недели, показатели придут в норму или будут чуть выше. Сильного ветра на неделе не ожидается — его скорость не должна превысить 6–11 метров в секунду.

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