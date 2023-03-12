Боец «Вагнера» заявил, что ВСУ применяют дроны-камикадзе в Артемовске

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Украинские войска используют дроны-камикадзе типа FPV во время атаки штурмующих подразделений армии России в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом рассказал боец ЧВК «Вагнер».

— Противник часто применяет дроны-камикадзе в Артемовске. Гражданские FPV-дроны снаряжают самодельными взрывными устройствами и используют их в качестве барражирующих боеприпасов, — сказал он.

Украинские бандформирования пытаются нападать на группы, занимающиеся эвакуацией раненых, подвозом провизии и боеприпасов к передовым позициям, цитирует бойца группы РИА Новости.

Накануне подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ в Артемовске занимаются перевозкой боеприпасов на медицинском транспорте под знаком Красного Креста. Также украинские бандформирования используют машины медпомощи для перемещения своих подразделений.

В минувшую субботу, 11 марта, основатель «Вагнера» Евгений Пригожин сообщил, что Вооруженные силы России находятся в 1,2 километра от административного центра города Артемовска.

О том, можно ли сейчас говорить о скором завершении конфликта и какую роль в этом играет Артемовск, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.