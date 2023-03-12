Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Данные о родных председателя Мосгордумы Шапошникова передали в Музей Победы

Никита Худяков
Город
Данные о родных председателя Мосгордумы Шапошникова передали в Музей Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников передал на вечное хранение в Музей Победы истории своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в воскресенье, 12 марта.

— Благодаря Музею Победы и проекту «Лица Победы» мы можем передавать фотографии, письма, и они будут храниться вечно в этом архиве, — сказал он.

Председатель Мосгордумы добавил, что все потомки московских ополченцев могут передавать в музей исторические данные и фотографии. Они будут размещены в депозитарии и храниться вечно.

На данный момент исторический проект «Лица Победы» содержит более 800 тысяч семейных историй. Это биографии тружеников тыла и фронтовиков.

Жители Москвы могут посетить выставку, посвященную Герою социалистического труда Елене Чухнюк. Гостям экспозиции будут представлены фотографии времен Великой Отечественной войны, железнодорожная военная форма, книга «Машинист-героиня Елена Чухнюк», нагрудный знак «Почетному железнодорожнику» и другие раритеты.

Мосгордума Алексей Шапошников Великая Отечественная война Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше восхищение, Маэстро! В марте композитору Александру Зацепину исполнилось 97 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дерзайте, не бойтесь

Екатерина Игнатова
Екатерина Игнатова

Уделяем особое внимание спорту: как меняется района Марьина Роща

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американские СМИ задались вопросом: а не пора ли подумать о достойном — для США — выходе из войны

Все мнения
О проекте