Данные о родных председателя Мосгордумы Шапошникова передали в Музей Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников передал на вечное хранение в Музей Победы истории своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в воскресенье, 12 марта.

— Благодаря Музею Победы и проекту «Лица Победы» мы можем передавать фотографии, письма, и они будут храниться вечно в этом архиве, — сказал он.

Председатель Мосгордумы добавил, что все потомки московских ополченцев могут передавать в музей исторические данные и фотографии. Они будут размещены в депозитарии и храниться вечно.

На данный момент исторический проект «Лица Победы» содержит более 800 тысяч семейных историй. Это биографии тружеников тыла и фронтовиков.

Жители Москвы могут посетить выставку, посвященную Герою социалистического труда Елене Чухнюк. Гостям экспозиции будут представлены фотографии времен Великой Отечественной войны, железнодорожная военная форма, книга «Машинист-героиня Елена Чухнюк», нагрудный знак «Почетному железнодорожнику» и другие раритеты.