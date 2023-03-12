Протестующие в Кишеневе завершили протест и выдвинули властям ультиматум

Фото: Пресс-служба Совфеда

Митинг в центре Кишинева завершился принятием резолюции с требованием к правительству оплатить в течение суток счета за отопление и электроэнергию. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщает РИА Новости.

— Мы требуем, чтобы власти оплатили все счета за газ, электроэнергию и тепло для всех граждан страны за три зимних месяца. Это наше ультимативное требование. Даем правительству 24 часа на реализацию наших требований, — передает агентство слова вице-председателя партии «Шор» Марины Таубер.

Также сообщалось, что в Кишиневе произошли столкновения между митингующей оппозицией и полицией. После произошедшего участники массовой акции протеста прошли к зданию парламента, правительства и резиденции президента. Они требовали выхода руководства страны к ним и скандировали «Позор» и «Отставка».

По информации российского Минобороны, Украина активизировала подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику. Как заявили в ведомстве, рядом с украинско-приднестровской границей наблюдается большое скопление личного состава и военной техники Вооруженных сил Украины.