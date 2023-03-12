Axios: Администрация США находится на грани кризиса банковской системы

Фото: Unsplash

США грозит кризис банковской системы, если администрация американского президента Джо Байдена не сможет спасти кредитную организацию Silicon Valley Bank (SVB). Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщило издание Axios.

В публикации говорится, что Байдену грозит кризис, если американское правительство не организует сделку по спасению вкладчиков Silicon Valley Bank.

Аналогичную точку зрения высказали авторы газеты The New York Times. По их словам, банки Соединенных Штатов могут столкнуться с проблемами после банкротства SVB.

Авторы статьи отметили, что это произошло спустя два дня после того, как руководство агрегатора приняло экстренные меры по обработке запросов на вывод средств. В то же время резкое снижение стоимости его инвестиционных активов «потрясло Уолл-стрит и вкладчиков». В результате произошедшего акции резко упали.

Американский бизнесмен, основатель SpaceX Илон Маск допустил возможность покупки обанкротившегося SVB. По словам предпринимателя, он открыт для этой идеи.