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Премьер Грузии упрекнул Зеленского в поддержке акций протеста в Тбилиси

Никита Худяков
В мире
Премьер Грузии упрекнул Зеленского в поддержке акций протеста в Тбилиси
Фото: flickr/european_parliament

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в поддержке прошедших в Тбилиси акций протеста. Об этом в воскресенье, 12 марта, грузинский политик заявил в эфире телеканала IMEDI.

— Вы упомянули обращение Зеленского. Когда находящийся в состоянии войны человек находит время и откликается на проведенную здесь деструктивную акцию, проведенную несколькими тысячами людей, — это прямое доказательство того, что он включен, он мотивирован, чтобы здесь тоже что-то произошло, изменилось, — сказал он.

По словам премьера, когда украинские политики говорят о том, что в Грузии нужны изменения и переворот, то это является прямым вмешательством во внутренние дела страны.

Гарибашвили отметил, что властям Украины рекомендуется позаботиться о себе и своей стране. По его мнению, Киев недоволен неучастием Грузии в конфликте, передает ТАСС.

Против закона об иностранных агентах в Тбилиси несколько дней проходили митинги, которые впоследствии переросли в столкновения с полицией. Что известно о протестах в Грузии, как на них отреагировали на Западе и какова их конечная цель — в материале «Вечерней Москвы».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сравнил протесты в Грузии с украинским Майданом 2014 года.

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