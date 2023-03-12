Пригожин назвал обстановку в Артемовске очень тяжелой

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Обстановка в Артемовске очень тяжелая, ВСУ «подкидывают бесконечные резервы». Об этом в воскресенье, 12 марта, заявил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин.

— На Бахмуте (украинское название Артемовска — прим. «ВМ») обстановка тяжелая, очень тяжелая, противник грызется за каждый метр, и чем ближе мы к центру города, тем тяжелее бои, тем больше артиллерия работает по нам, тем больше танков, — сказал он.

По словам Пригожина, Украина постоянно «подкидывает бесконечные резервы», передает Telegram-канал пресс-службы бизнесмена.

Также Пригожин сообщил, что Вооруженные силы России находятся в 1,2 километра от административного центра города Артемовска.

Накануне подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ в Артемовске занимаются перевозкой боеприпасов на медицинском транспорте под знаком Красного Креста. Также украинские формирования используют машины медицинской помощи для перемещения своих подразделений.

О том, можно ли сейчас говорить о скором завершении конфликта и какую роль в этом играет Артемовск, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.