Андрей Бочкарев: Почти два километра тоннелей БКЛ проходит под московскими реками

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Специалисты построили несколько участков Большой кольцевой линии (БКЛ) метро под крупными водоемами, их общая длинна в однопутном исчислении составила 1,7 километра. Об этом заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 13 марта.

— Самые протяженные перегоны подводных тоннелей на БКЛ были пройдены на ее восточном участке — между станциями «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон» и «Печатники». Тоннелепроходческие механизированные комплексы диаметром 10 метров построили участки двухпутных тоннелей под Нагатинским затоном и Москвой-рекой протяженностью 550 и 500 метров соответственно, — рассказал он.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, под Москвой-рекой продолжили два перегона по 170 метров от станции «Деловой центр» до оборотных тупиков, еще два участка по 50 метров построили под Карамышевским спрямлением от «Народного Ополчения» до «Мневников», передает официальный сайт мэра Москвы.

Глава города Сергей Собянин 1 марта открыл движение по всей БКЛ. Он назвал данное событие историческим не только для метро, но и для всей столицы.