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Мосгосстройнадзор инициировал проверку строительства ЖК рядом со станцией «Аминьевская»

Евгений Силаев
Город
Мосгосстройнадзор инициировал проверку строительства ЖК рядом со станцией «Аминьевская»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, Большая кольцевая линия, метро Аминьевская Карта всех событий

Мосгосстройнадзор обратился в прокуратуру Москвы с просьбой разрешить проверку строительства жилого комплекса, из-за которого было остановлено движение поездов на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что по результатам проверки к организаторам строительства могут быть применены меры административного воздействия. На данный момент работы на объекте остановлены, а также создана специальная комиссия для расследования инцидента.

При проведении застройщиком работ по дополнительным геологическим изысканиям для строительства жилого комплекса на улице Лобачевского в районе технологической зоны метрополитена произошло повреждение тоннеля.

Это привело к выбросу глины и песка на пути участка Большой кольцевой линии. Последствия инцидента оперативно устранены, инфраструктура БКЛ не пострадала, говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Данный инцидент произошел на участке между станциями «Новаторская» и «Аминьевская». В кратчайшие сроки последствия аварии были устранены, и поезда снова начали курсировать в штатном режиме.

Причиной приостановки движения на БКЛ стало нарушение техники безопасности на стройке. Рабочие пробурили тоннель, из-за чего в него ненадолго стали поступать вода и глина.

По факту произошедшего столичная прокуратура организовала проверку. В свою очередь СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

Мосгосстройнадзор Большая Кольцевая линия (БКЛ) Прокуратура
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