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Французский политик заявил, что крах западных банков может привести к третьей мировой войне

Никита Худяков
В мире
Французский политик заявил, что крах западных банков может привести к третьей мировой войне
Фото: Unsplash

Финансовый хаос, к которому приведет крах крупнейших банков Запада, может спровоцировать третью мировую войну. Об этом во вторник, 14 марта, заявил французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.

— Швейцарский финансовый конгломерат разваливается, парижская фондовая биржа — тоже. Western Alliance, американский банк, претерпевает крах. Котировки банков приостановлены. Олигархия ускорит приближение третьей мировой войны, если наступит финансовый хаос. Это историческая константа, — написал он у себя в Twitter.

Открытие торговой сессии 13 марта принесло с собой обрушение ценных бумаг пяти американских банков. Продажу акций пришлось приостановить более 30 банкам.

На фоне краха банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank президент США Джо Байден выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что американцы могут быть уверены в безопасности банковской системы страны.

Бывший президент США Дональд Трамп предрек государству новую Великую депрессию в связи с банкротством банков. Он выразил мнение, что в этот раз ситуация будет в разы сильнее, чем в 1929 году.

Американский бизнесмен, основатель SpaceX Илон Маск допустил возможность покупки обанкротившегося SVB. По словам предпринимателя, он открыт для этой идеи.

Банки Франция Третья мировая война
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