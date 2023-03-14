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Новый спортивный комплекс появится в Зеленограде

Лейла Алиева
Город
Новый спортивный комплекс появится в Зеленограде
Фото: gov.spb.ru
Москва, Зеленоград, Середниковская улица Карта всех событий

Столица предоставила участок для строительства спортивного комплекса в Зеленограде в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман во вторник, 14 марта.

— Для реализации масштабного инвестиционного проекта застройщику в аренду на пять лет предоставлен земельный участок площадью 1,9 гектара на улице Середниковской в Зеленограде, — пояснил он.

В спортивном комплексе площадью 3,9 тысячи квадратных метров предусмотрены помещения для занятия водными видами спорта. После его строительства в городе появятся новые рабочие места, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще одно помещение город выделил под строительство детского хоккейного клуба в Бескудниковском районе, который ранее был расположен в полуподвале корпуса 2, дома 89, на Дмитровском шоссе, снесенного по программе реновации.

Другие семь спортивных объектов построят на неэффективно используемых территориях Москвы. Например, на месте участка бывшей промзоны «Автомоторная» в Головинском районе появится спортивный кластер, состоящий из трех сооружений.

Спорт Строительство Зеленоградский административный округ (ЗелАО)
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