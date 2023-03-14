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Движение трамваев восстановили на проспекте Мира

Араз Салехов
Происшествия
Движение трамваев восстановили на проспекте Мира
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, проспект Мира Карта всех событий

Движение трамваев № 17 восстановили на проспекте Мира в столице. Об этом сообщили во вторник, 14 марта, в пресс-службе Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Восстановлено движение трамваев на проспекте Мира, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Из-за задержки трамваев № 17 от остановки «Останкино» до «Медведково» были запущены автобусы.

Изначально сообщалось, что трамваи задерживаются в районе остановки «МЦК Ростокино».

С 4 марта изменился маршрут автобуса № 317 «Метро «Нагорная» — «Метро «Ленинский проспект». Теперь транспорт будет следовать до «Площади Гагарина». На новой остановке будет осуществляться только высадка пассажиров.

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