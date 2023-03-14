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Дептранс Москвы запустил автобусы вместо трамваев № 17 на Проспекте Мира

Араз Салехов
Город
Дептранс Москвы запустил автобусы вместо трамваев № 17 на Проспекте Мира
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, проспект Мира Карта всех событий

От остановки «Останкино» до «Медведково» были запущены автобусы вместо трамваев № 17. Об этом сообщили во вторник, 14 марта, в пресс-службе Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Вместо трамваев работают автобусы: от остановки «Останкино» до «Медведково», — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс.Оперативно».

Такое решение было принято из-за задержки трамваев № 17 в районе остановки «МЦК Ростокино».

Накануне Дептранс сообщил об изменении маршрута автобуса с755 из-за проводящихся мероприятий в проезде Девичьего поля — с 13 марта по 29 апреля с утра и до завершения мероприятий автобусы будут следовать по Большой Пироговской улице вместо проезда Девичьего Поля. Такие же изменения в маршруте ожидаются с 2 по 5 мая с 06:45 и до конца мероприятий.

С 4 марта изменился маршрут автобуса № 317 «Метро «Нагорная» — «Метро «Ленинский проспект». Теперь транспорт будет следовать до «Площади Гагарина». На новой остановке будет осуществляться только высадка пассажиров.

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