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Приметы и советы

Трихолог Нагайцева назвала основные причины выпадения волос

Араз Салехов
Общество
Трихолог Нагайцева назвала основные причины выпадения волос
Фото: Unsplash

Волосы могут часто выпадать из-за перенесенных заболеваний, длительного приема лекарств и противовоспалительных средств. Об этом рассказала дерматовенеролог-трихолог Юлия Нагайцева.

При этом в качестве ключевой проблемы эксперт выделила латентный дефицит железа у женщин.

— Также причиной может быть прием лекарственных препаратов, в том числе противовоспалительных средств, например, ибупрофена, который пьют и от головной, и от зубной боли, — сказала она.

Помимо этого, на состояние волос влияет эндокринная система, заболевания щитовидной железы, дефицит витамина D, омега-3, цинка, селена, магния, белка и витамина B7, цитирует Нагайцеву NEWS.ru.

Врач-дерматовенеролог Наталья Сурикова рассказала, как сохранить волосы здоровыми и красивыми. По ее словам, очень важно подобрать шампунь в соответствии с потребностями кожи. Он должен обеспечивать эффективное очищение и в то же время не нарушать структуру волос.

Врач — дерматолог-косметолог Лилия Дышлевая сообщила «Вечерней Москве», как ускорить рост, вернуть красоту и здоровье локонам. Эксперт считает, что, если волосы потеряли эластичность, начали ломаться, выпадать и плохо расти, им не хватает питания.

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