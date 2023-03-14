Тамара Глоба предостерегла один знак зодиака от финансового краха

Фото: YouTube / Надежда Стрелец

Представителей знака зодиака Стрелец ожидает финансовый крах, в случае резких и необдуманных поступков. Об этом рассказала астролог Тамара Глоба.

По ее словам, Стрельцы сейчас слишком самоуверенны и вспыльчивы и, как следствие, могут сделать то, о чем потом будут жалеть.

— Успокойтесь, выдохните, лучше не начинайте ничего нового на работе и не вступайте в споры с коллегами и уж тем более начальством. Есть вероятность, что вы сорветесь, наговорите лишнего, — посоветовала Глоба.

Большинство дел будет даваться сложно, а решение проблем потребует много времени, передает Teleprogramma.prо.

Также Глоба рассказала, что звезды будут особым образом благоволить Стрельцам в этом месяце. Март, по ее словам, для всех рожденных под этим созвездием станет временем любви и концентрации исключительно на отношениях.

Главных астрологических событий в марте будет сразу два. Причем оба — глобального масштаба. По просьбе читателей «Вечерней Москвы» ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказала, чего ждать знакам зодиака в этом месяце.