МВД Белоруссии предупредило о появлении в стране новых экстремистских группировок

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Экстремистские и террористические группировки могут совершить новую попытку дестабилизации обстановки в Белоруссии. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в пресс-службе МВД республики.

— Участники экстремистских и террористических организаций, таких как полк Калиновского и прочих вооруженных формирований, вынашивают планы по дестабилизации обстановки в Белоруссии. При этом могут быть использованы наемники и лица, прошедшие обучение в лагерях подготовки на Западе, — говорится в сообщении.

По данным МВД, у подобных группировок остались связи на территории республики, в частности речь идет об их родственниках, которые создают организации и призывают встать на защиту Украины в спецоперации. В Telegram-канале ведомства добавили, что такие связи уже зафиксированы и отрабатываются.

На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий смертную казнь для чиновников за государственную измену. Главной целью закона является усиление противодействия преступлениям экстремистской и антигосударственной направленности.

В феврале белорусский лидер заявил о необходимости принятия мер в случае проявления агрессии на границе республики. Он также поручил представителям силового блока оценить ситуацию вокруг страны.