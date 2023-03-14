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Арт-объект «Ковер-самолет» на станции БКЛ метро «Рижская» решили не снимать

Никита Худяков
Город
Арт-объект «Ковер-самолет» на станции БКЛ метро «Рижская» решили не снимать
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Москва, метро Рижская Карта всех событий

Арт-объект «Ковер-самолет» на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Рижская» решили не демонтировать. Об этом во вторник, 14 марта, заявил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— На станции «Рижская» заработала инсталляция, которая показывает возможности скоростного мобильного интернета. С 1 марта ее увидели более 122 тысяч пассажиров. Это один из визуальных символов развития самых передовых технологий в Московском транспорте. Сначала мы хотели установить инсталляцию на время, но пассажирам она очень понравилась, поэтому ее решили оставить, — сказал он.

Уточняется, что на экране «ковра» часть творческого процесса для визуального ряда выполнила нейросеть. Кроме того, «Рижская» стало одной из пяти станций БКЛ, где заработала В2В-сеть 5G, являющаяся единственной рабочей сетью пятого поколения в отечественном транспорте, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Видео: Telegram / Дептранс Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по всей БКЛ 1 марта. Он назвал данное событие историческим не только для метро, но и для всей столицы.

Всего за десять с небольшим лет в городе создали самую крупную подземную магистраль в мире. Как изменится жизнь горожан благодаря БКЛ — в материале «Вечерней Москвы».

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