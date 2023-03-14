Малоимущие семьи могут освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья

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В России хотят освободить от подоходного налога при продаже жилья малоимущие семьи, а также граждан, которые купили недвижимость на средства материнского капитала или нуждающиеся в дорогом лечении. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает газета «Известия».

Данную инициативу поддержали в «Народном фронте» и Госдуме. На текущий момент НДФЛ необходимо уплачивать, если жилье продается раньше, чем через пять лет после покупки или через три года, если оно является единственным.

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко отметил, что нужно проработать все ситуации, чтобы данная мера не стала лазейкой для черных риелторов.

Также эксперты считают, что инициатива может усложнить процесс администрирования сделок, что увеличит число случаев незаконного обналичивания материнского капитала, передает газета «Известия».

28 февраля депутат Государственной думы Евгений Федоров предложил ввести единую федеральную льготу на транспортный налог для семей, воспитывающих детей с инвалидностью.