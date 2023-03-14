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АвтоВАЗ возобновил выпуск автомобилей Lada Niva Bronto

Лейла Алиева
Общество
АвтоВАЗ возобновил выпуск автомобилей Lada Niva Bronto
Фото: shutterstock

Завод АвтоВАЗ возобновил серийное производство автомобилей Lada NIVA Bronto. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в пресс-службе холдинга.

— Lada NIVA Bronto предлагается в двух вариантах исполнения — Luxe и Prestige. Комплектация Luxe включает в себя металлические бамперы, рейлинги, расширители колесных арок и 15-дюймовые легкосплавные колеса со специальными шинами c развитым протектором и внешним диаметром 29 дюймов, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в двух вариантах можно установить сертифицированную световую панель на крышу.

3 марта на заводе в Тольятти возобновили серийное производство автомобилей Lada Vesta NG. Стоимость нового автомобиля пока неизвестна. Однако президент АвтоВАЗ Максим Соколов заявил, что Lada Vesta NG, произведенная в Тольятти, будет стоить дороже аналогичной модели, собранной в Ижевске.

После ухода из России некоторые автомобильные бренды сообщают о прекращении поддержки своего программного обеспечения, из-за чего могут возникнуть дополнительные сложности. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие проблемы с электроникой чаще всего случаются в автомобилях.

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