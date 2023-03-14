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«Нет худа без добра»: Песков оценил влияние проблем в банковском секторе США на Россию

Лейла Алиева
В мире
«Нет худа без добра»: Песков оценил влияние проблем в банковском секторе США на Россию
Фото: Администрация президента РФ

Проблемы в банковской системе США почти не повлияют на российский сектор. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российские банки имеют определенные связи с некоторыми сегментами международной финансовой системы, однако их большая часть находится под санкциями Запада.

— Поэтому нет худа без добра, здесь мы в определенной степени застрахованы от негативного воздействия того кризиса, который сейчас разворачивается за океаном, — приводит его слова РИА Новости.

Недавно американская газета The New York Times сообщила, что банки Соединенных Штатов могут столкнуться с проблемами после банкротства кредитной организации SVB. Авторы статьи отметили, что банкротство кредитной организации произошло спустя два дня после того, как в банке приняли экстренные меры по обработке запросов на вывод средств.

На фоне краха банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank президент США Джо Байден выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что американцы могут быть уверены в безопасности банковской системы страны.

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