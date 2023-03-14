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Приметы и советы

В Кремле назвали продление зерновой сделки жестом доброй воли

Лейла Алиева
В мире
В Кремле назвали продление зерновой сделки жестом доброй воли
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Решение о продлении зерновой сделки является жестом доброй воли со стороны России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 14 марта.

— Условия, которые согласовывались как неотъемлемая интегральная часть сделки, выполнены не были. Поэтому в целом, как вы понимаете, сделка не может стоять на одной ноге, поэтому это своего рода, конечно, жест доброй воли со стороны Российской Федерации, — отметил он.

Официальный представитель Кремля добавил, что Москва ценит усилия генерального секретаря ОНН Антониу Гутерреша в решении вопроса по снятию санкций, однако даже ему не удалось пробить «глухую стену коллективного Запада», передает РИА Новости.

В этот же день заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко подтвердил продление зерновой сделки на 60 дней. При этом Россия будет проявлять настойчивость в вопросе соблюдения всех обязательств договора.

О том, почему зерновая сделка не работает так, как должна, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов. Как отметил эксперт, смысл зерновой сделки изначально заключался в том, чтобы Украина могла заработать на продаже своего зерна и просить меньше денег у ЕС и США.

Сельское хозяйство Дмитрий Песков Россия Кремль
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