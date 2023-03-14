Daily Mail: Из Артемовска не осталось безопасных выездов

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Из Артемовска не осталось безопасных выездов, что говорит о скором и неизбежном окружении города армией России. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает издание Daily Mail.

По дороге, о которой рассказывает корреспондент Daily Mail, больше не проехать на автомобиле, так как украинские военные заминировали ее противотанковыми минами.

В настоящее время из города остался только путь, проходящий в 700 метрах от позиций российских бойцов. За ним, в свою очередь, наблюдает артиллерия, передает Daily Mail.

ВСУ в Артемовске занимаются перевозкой боеприпасов на медицинском транспорте под знаком Красного Креста, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Также украинские формирования используют машины медицинской помощи для перемещения своих подразделений, добавил он.

Испанская газета El Pais сообщила о крупных потерях ВСУ в Артемовске в местах размещения их лучших подразделений. По информации Wall Street Journal, это происходит в том числе из-за невозможности вывезти раненых из зоны боевых действий.

О том, можно ли сейчас говорить о скором завершении конфликта и какую роль в этом играет Артемовск, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.