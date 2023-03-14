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Приметы и советы

Названы самые криминальные районы Нижнего Новгорода

Ирина Игнатенко
Общество
Названы самые криминальные районы Нижнего Новгорода
Фото: shutterstock

Автозаводский район оказался самым криминальным в Нижнем Новгороде по итогам 2022 года. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД.

В прошлом году сотрудники правоохранительных органов расследовали в городе свыше 18 тысяч преступлений, из которых 3,3 тысячи были совершены именно на территории Автозаводского района.

Далее в рейтинге криминальных территорий приволжской столицы идут Нижегородский и Советский районы. Замыкают список Московский и Приокский районы, передает NewsNN.

Столичная прокуратура подвела статистику преступлений по столичным округам. По обновленным данным сотрудники прокуратуры назвали самый безопасный и самый криминальный округа Москвы.

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