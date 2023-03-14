Небензя заявил об отказе трех стран от сотрудничества по «Северным потокам»

Фото: пресс-служба Совфеда

Власти Германии, Дании и Швеции отказались сотрудничать с ФСБ и Генпрокуратурой России в расследовании касательно подрывов на «Северных потоках». Об этом во вторник, 14 марта, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

Согласно тексту письма дипломата к представителям СБ и ГА ООН и генеральному секретарю организации, власти перечисленных стран отказались представить запрошенную юридическую помощь.

Дания и Швеция утверждают, что удовлетворение запросов России может подвергнуть угрозе безопасность стран, а Германия ссылается на возможный ущерб собственным интересам, приводит слова Небензи РИА Новости.

Реакция западных стран на диверсию на «Северных потоках» говорит о раболепии этих государств перед США, ранее заявил Небензя. По его мнению, они беззвучно «проглотили» подрыв, чтобы не вызвать недовольства со стороны Америки.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему Россию никогда не включат в список стран, расследующих инцидент на газопроводах. Он считает, что это может раскрыть нелицеприятные подробности случившегося.