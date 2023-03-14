Командующего Объединенной группировкой войск Армении и России Парваняна отправили в отставку

Фото: пресс-служба Совфеда

Командующий Объединенной группировкой войск Армении и России Тигран Парванян отправлен в отставку по предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Соответствующий документ был опубликован во вторник, 14 марта, на портале президента республики.

— Освободить Тиграна Парваняна от должности командующего объединенной группировкой войск, — говорится в указе.

Пашинян 14 марта заявил, что республика не планирует выходить из Организации Договора о коллективной безопасности, а также добавил, что есть риски «выхода ОДКБ из Армении». Премьер также прокомментировал отказ от предложенной Еревану квоты на должность заместителя генсека ОДКБ.

ОДКБ разъяснит детали позиции Армении, заявившей о нецелесообразности проводить в стране учения организации в 2023 году, сообщил в январе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин в марте внес в Госдуму на ратификацию четвертый протокол об изменениях в уставе ОДКБ.