Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Командующего Объединенной группировкой войск Армении и России Парваняна отправили в отставку

Евгений Белоусов
В мире
Командующего Объединенной группировкой войск Армении и России Парваняна отправили в отставку
Фото: пресс-служба Совфеда

Командующий Объединенной группировкой войск Армении и России Тигран Парванян отправлен в отставку по предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Соответствующий документ был опубликован во вторник, 14 марта, на портале президента республики.

— Освободить Тиграна Парваняна от должности командующего объединенной группировкой войск, — говорится в указе.

Пашинян 14 марта заявил, что республика не планирует выходить из Организации Договора о коллективной безопасности, а также добавил, что есть риски «выхода ОДКБ из Армении». Премьер также прокомментировал отказ от предложенной Еревану квоты на должность заместителя генсека ОДКБ.

ОДКБ разъяснит детали позиции Армении, заявившей о нецелесообразности проводить в стране учения организации в 2023 году, сообщил в январе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин в марте внес в Госдуму на ратификацию четвертый протокол об изменениях в уставе ОДКБ.

Армия Россия Армения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с книги

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему разглашение врачебной тайны за деньги в обычной жизни остается незамеченным

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Карманные деньги тоже счет любят: нужны ли детям уроки финансовой грамотности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дроны-камикадзе бьют врага: бойцы российского спецназа начали применять новую ударную систему

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Все мнения
О проекте