Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Владелец взорванного в Мелитополе автомобиля Иван Ткач скончался в больнице. Об этом во вторник, 14 марта, сообщила администрация города.

— Владелец взорванного сегодня в центре Мелитополя автомобиля Иван Ткач умер в больнице от полученных ранений, — сказано в сообщении в Telegram-канале.

Вечером 14 марта в Мелитополе Запорожской области произошел взрыв машины. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, автомобиль взорвался около рынка в центральной части города. По предварительной информации, сила взрыва составила около одного килограмма в тротиловом эквиваленте.

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинское военно-политическое руководство готовится к активизации боевых действий в 20-х числах марта.

Киев на самом деле планирует контрнаступление по нескольким направлениям. И Запад во главе с Соединенными Штатами сделал на него ключевую ставку. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог, военный волонтер Алексей Живов.