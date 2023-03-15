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Гладков сообщил, что ПВО сбила три ракеты над Белгородом

Юлия Курганова
Происшествия
Гладков сообщил, что ПВО сбила три ракеты над Белгородом
Фото: belregion.ru

Над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила три ракеты. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что один из обломков попал в жилой сектор в Белгороде, есть повреждения.

— Все оперативные службы и глава города Валентин Демидов выехали на место. Повреждения от осколков зафиксированы и нескольких домовладениях Белгородского района. Глава района Владимир Перцев также выехал на место, — написал губернатор в Telegram-канале.

Он добавил, что последствия уточняются.

Днем 14 марта система противовоздушной обороны сработала над Белгородским районом. Об этом сообщил Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших нет.

13 марта над Белгородом и Белгородским районом также сработала система ПВО и сбила четыре ракеты. Гладков подчеркнул, что в связи с атакой киевских бандформирований пострадала одна женщина, врачи оказывают ей помощь. От обломков ракет были повреждены два частных домовладения.

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