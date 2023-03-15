Лор Суббота назвал неожиданную причину першения в горле

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Лор Дмитрий Суббота рассказал, на какие проблемы может указывать першение в горле и почему при появлении данного симптома нужно вовремя обратиться к врачу.

Он сообщил, что причиной першения в горле часто бывает простуда, но если это некомфортное ощущение беспокоит человека регулярно, то речь может идти о хроническом заболевании.

— Если симптом появляется каждые два месяца или беспокоит вас постоянно, это может говорить о разных хронических лор-проблемах. Чаще всего его вызывает хронический фарингит. Першение в горле может выглядеть как реакция на сухой воздух, на перепад температур, но это тоже будет говорить о наличии проблем с горлом, — предупредил медик.

По его словам, при длительном першении в горле нужно обратиться к специалисту.

— Не следует игнорировать лор-заболевания, в том числе фарингит, иначе ситуация будет усугубляться с каждым годом: там и ринит начнется, и нос начнет плохо дышать, может возникнуть гайморит, — сообщил лор.

Самостоятельный прием лекарств может только навредить пациенту, отметил Суббота. Также першение может говорить не только о заболеваниях горла или других лор-органов, иногда у данного симптома бывают неожиданные причины.

— Першение в горле и длительный кашель могут быть из-за желудка, например, при гастроэзофагеальном рефлюксе. Но тогда обязательно будут и другие симптомы — частые боли, изжога и тяжесть в желудке, — рассказал медик в интервью радио Sputnik.

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