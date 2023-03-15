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Приметы и советы

Блогершу Оксану Самойлову посреди ночи увезли в больницу

Юлия Курганова
Общество
Блогершу Оксану Самойлову посреди ночи увезли в больницу
Фото: vk/samoylovaoxxana

Несколько часов назад блогерша Оксана Самойлова рассказала пользователям в соцсетях, что чувствует себя плохо. Спустя некоторое время она обратилась за помощью к врачам.

У жены рэпера Джигана внезапно ухудшилось состояние.

— Я лежу, у меня текут слезы от головной боли, при этом у меня нет температуры, жара, но я вся в каких-то красных пятнах. У меня такое ощущение, что кто-то со всей силы давит на виски. Я не понимаю, мне пора звонить в скорую или все в порядке? Но мне, реально, максимально плохо, — пожаловалась Самойлова.

Некоторое время она сомневалась, стоит ли обращаться к медикам. Позже блогерша показала на тонометре, что у нее сильно упало давление, а после этого продемонстрировала, что уже находится в больнице. Больше знаменитость на связь не выходила, сообщает StarHit.

В последнее время в звездной семье запутанные отношения. Открыто о проблемах супруги не высказываются. Самойлова только несколько раз рассказывала подписчикам, что у нее на душе тревожно.

В феврале Джиган попал в стационарную частную психиатрическую клинику после полученной травмы. Об этом он сообщил на личной странице в социальных сетях.

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