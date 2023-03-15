Какие симптомы и признаки у кори

«Белые пятна»: инфекционист Мескина перечислила главные симптомы кори
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Существуют основные симптомы, которые указывают на то, что человек заразился корью. Подробнее об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.
По ее словам, у больного наблюдаются симптомы, которые сначала напоминают простуду с дальнейшим осложнением:
- лихорадка;
- снижение аппетита;
- упадок сил;
- кашель;
- насморк;
- возникновение белых пятен на слизистой щек.
— На пятый день болезни возникает сыпь, которая покрывает лицо, шею, туловище и конечности, также появляется пигментация, — предупредила Мескина.
Специалист также объяснила, как передается это заболевание людьми.
— Возбудителем недуга считается РНК-содержащий вирус. Источником и распространителем болезни является больной человек. Наибольшую опасность зараженный представляет в первые дни заболевания, — подчеркнула врач.
Мескина добавила, что корь передается воздушно-капельным путем.
— Оказавшись на слизистых оболочках дыхательных путей, вирус кори начинается распространяться по организму через кровь, — резюмировала инфекционист.
Нужно ли прививаться от кори, как долго сохранится иммунитет у тех, кто получил вакцину, и у тех, кто переболел, — в материале «ВМ».