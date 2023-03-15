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Синоптики пообещали москвичам теплую погоду 15 марта

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики пообещали москвичам теплую погоду 15 марта
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В среду, 15 марта, в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 1–3 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 1–2 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 4–6 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 16 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».

В Москве и области до полуночи 16 марта продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд назвал «Вечерней Москве» самый теплый день в столице на этой неделе. По его словам, таким днем станет среда, 15 марта. Согласно прогнозу, в среду температура днем ожидается плюс 5–7 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до плюс 1–3 градусов. Данные показатели характерны для конца первой декады апреля. 15 марта погода будет опережать норму примерно на месяц.

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