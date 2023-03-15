Пике впервые прокомментировал песню Шакиры об их расставании

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Футболист Жерар Пике впервые прокомментировал нашумевшую песню его бывшей супруги Шакиры об их расставании. Свое мнение он высказал в эфире RAC1.

— Родители должны защищать своих детей. Каждый сам принимает решения. Не хочется говорить об этом. Я просто хочу, чтобы с моими детьми все было в порядке. У меня всегда были близкие отношения с ними. Ничто не делает меня счастливее, чем их счастье, — сказал футболист.

О расставании Шакиры с гражданским мужем Жераром Пике стало известно летом прошлого года. Причиной разрыва стала измена спортсмена. Футболист съехал с квартиры поп-звезды. СМИ отмечали, что певица с марта не выкладывала фото с отцом своих детей. Примерно с этого же момента пара не появлялась вместе на публике.

Вместе пара пробыла более десяти лет. За время отношений у звездных супругов появилось двое сыновей — Милан и Саша.

Позже Шакира рассказала, что измену Пике выдала баночка клубничного джема. Тончайшую деталь певица заметила сразу по возвращении домой с гастролей. Она увидела, что баночка клубничного джема, которую оставила в холодильнике, была почти полностью съедена. При этом Пике ненавидит это лакомство и не стал бы его есть.